Вячеслав Колосков: "Отрицательно отношусь к любому совмещению"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Спартак". Он отметил, что отрицательно относится к любому совмещению постов.

- Я отрицательно отношусь к любому совмещению, - приводят "Известия" слова Колоскова. - Будь то президент РФС, будь то главный тренер национальной команды. Руководитель или тренер должен быть сосредоточен на своей работе 24 часа в сутки. Тогда будет и результат. Если же не будет полного погружения в работу, то ничего хорошего из этого не получится.

Если говорить конкретно про Станислава Саламовича, то он очень неплохо работает со сборной. Есть результат, есть игра, возвращается доверие болельщиков… В этой ситуации рубить сук, на котором сидишь и подвергать сомнению репутацию РФС было бы неправильно.

Напомним, что совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Черчесов уже был главным тренером красно-белых с 2007 по 2008 год.