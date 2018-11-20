Вячеслав Колосков - о скандале вокруг Аленичева: "Это подлость"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал "СЭ" скандал вокруг главного тренера "Енисея" Дмитрием Аленичевым. В субботу, 17 ноября 46-летний специалист был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Сам Аленичев заявил нашему изданию, что считает случившееся спектаклем.

– Отношусь к Дмитрию с большой симпатией и уважением, как к игроку и человеку, – сказал Колосков. – Я был руководителем нашего футбола в то время, когда Аленичев начинал выступления за "Спартак". Потом у него блестяще сложилась карьера за границей, одна из лучших, если не лучшая среди всех россиян по достижениям. Рассчитывал, что Аленичев, Тихонов, Титов станут выдающимися тренерами. Очень хорошо отнесся к тому, что "Енисею" хватило терпения удержать Дмитрия на тренерской работе. За два-три года большими специалистами не становятся, Аленичеву нужно набить шишек, доказать, что он способен раскрыть свой потенциал. А то, что сел за руль пьяный…

– Там очень запутанная история. Сам Аленичев говорит, что с ним хотят расстаться, но не могут сделать это цивилизованно.

– Это называется подлость. Почему не могут? Есть работодатель, есть работник. Всегда можно вызвать человека к себе и сказать: "Ты меня не устраиваешь". (Александр Львов)