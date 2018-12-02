Вячеслав Колосков: "Необдуманно перешли на систему "осень-весна"

Бывший глава РФС Вячеслав Колосков отметил, что переход на систему "осень-весна" в чемпионате России был непродуманным. В субботу была перенесена игра 16-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Крыльями Советов". Перед началом матча температура воздуха составил минус 17 градусов.

- Заранее понятно было, что в декабре будет минусовая температура (в Оренбурге). Если и в декабре не играть, то больше играть просто некогда, - приводит "РИА Новости" слова Колоскова. - В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что необдуманно перешли на систему "осень-весна". Я и многие другие специалисты говорили, что надо сначала условия создать для игры в это время – построить хорошие манежи или привести в порядок поля, стадионы, как в Питере, и только потом переходить на "осень-весну". Но никто не послушался и палец о палец не ударил.

Что делать теперь? Вариант, по сути, один. Для подобных ситуаций в декабре надо клубам иметь резервный стадион на юге России и прописать это в регламенте, что в случае форс-мажора такой-то клуб проводит домашний матч на таком-то южном стадионе. Или есть, например, спорткомплекс "Олимпийский" в Москве, который тоже можно специализировать под футбол на зимне-весенний период.

Переход на систему "осень-весна" затевался ради того, чтобы синхронизировать календарь нашей премьер-лиги с европейским календарем. Хотя это нам не помогло. Мы так и не получили никаких преимуществ в плане выступления в еврокубках.