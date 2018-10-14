Вячеслав Колосков: "Нельзя сравнивать ситуацию Кокорина и Мамаева с арестом Стрельцова"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что арест полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина нельзя сравнивать с ситуацией, в которой в свое время оказался Эдуард Стрельцов. Игроки были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Стрельцов с 1958 по 1963 год отсидел в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

- Если Кокорин и Мамаев после всего этого будут в состоянии играть, то пусть играют, - цитирует "РИА Новости" Колоскова. - Нельзя сравнивать ситуацию с арестом Эдуарда Стрельцова и нынешнюю. Это разные вещи. В одном случае изнасилование, в другом – коллективная драка. Это разные вещи, разные меры наказания за это предусмотрены. Никаких параллелей здесь проводить нельзя. Это разные вещи и судебная оценка будет совсем иная.