Вячеслав Колосков: "Кем заменить Джикию? Можно попросить Березуцких вернуться в сборную"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что братья Василий и Алексей Березуцкие способны заменить Георгию Джикию в защитной линии сборной России. Также он считает, что другой защитник "Спартака", Илья Кутепов, не дотягивает до уровня игры Джикии.
В четверг Джикия получил травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у игрока подозрение на повреждение крестообразных связок.
– Кем можно заменить Джикию в сборной?
– На этот вопрос лучше ответит Черчесов. Насколько я понимаю, в обойме есть Кутепов, хотя на данный момент он, конечно, не уровень Джикии. Можно попросить братьев Березуцких вернуться. Обидно, если травма Георгия подтвердится. Все-таки он сейчас основной защитник в сборной.
– Считаете, что возвращение Березуцких – хороший вариант?
– Почему нет? Есть такое правило – играет сильнейший. Если братья сохранят свой уровень, то ради достижения цели стоит посмотреть на их игру, а не в паспорт. Не вижу в этом проблемы. (Павел ГУРЕВИЧ)
- Василий Березуцкий
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Вячеслав Колосков
- Михаил Вартапетов
- РФС
- Илья Кутепов
- Шанхай Шанган
- Георгий Джикия
Jean4
Пора доставать дружка из мешка...ну-ну, не лучше ли дать практику молодым? Все равно на ЧМ ничего не светит, а так хоть опыт на будущее будет.
20:18
snapdragon625
Я узнал, что у меня Есть огромная семья — И тропинка, и лесок, В поле каждый колосок...
19:17
smit541
Главное адекватно оценить готовность Берёзовых, чтобы потом на них всех собак не вешали
19:12
ArtTim
Да лучше сразу Онопко попросить вернуться !
19:09