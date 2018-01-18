18:59 | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Колосков: "Кем заменить Джикию? Можно попросить Березуцких вернуться в сборную"

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что братья Василий и Алексей Березуцкие способны заменить Георгию Джикию в защитной линии сборной России. Также он считает, что другой защитник "Спартака", Илья Кутепов, не дотягивает до уровня игры Джикии.

В четверг Джикия получил травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у игрока подозрение на повреждение крестообразных связок.

– Кем можно заменить Джикию в сборной? 

– На этот вопрос лучше ответит Черчесов. Насколько я понимаю, в обойме есть Кутепов, хотя на данный момент он, конечно, не уровень Джикии. Можно попросить братьев Березуцких вернуться. Обидно, если травма Георгия подтвердится. Все-таки он сейчас основной защитник в сборной.

– Считаете, что возвращение Березуцких – хороший вариант?

– Почему нет? Есть такое правило – играет сильнейший. Если братья сохранят свой уровень, то ради достижения цели стоит посмотреть на их игру, а не в паспорт. Не вижу в этом проблемы. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

Пора доставать дружка из мешка...ну-ну, не лучше ли дать практику молодым? Все равно на ЧМ ничего не светит, а так хоть опыт на будущее будет.

20:18

snapdragon625

Я узнал, что у меня Есть огромная семья — И тропинка, и лесок, В поле каждый колосок...

19:17

smit541

Главное адекватно оценить готовность Берёзовых, чтобы потом на них всех собак не вешали

19:12

ArtTim

Да лучше сразу Онопко попросить вернуться !

19:09