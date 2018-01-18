Вячеслав Колосков: "Кем заменить Джикию? Можно попросить Березуцких вернуться в сборную"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что братья Василий и Алексей Березуцкие способны заменить Георгию Джикию в защитной линии сборной России. Также он считает, что другой защитник "Спартака", Илья Кутепов, не дотягивает до уровня игры Джикии.

В четверг Джикия получил травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у игрока подозрение на повреждение крестообразных связок.

– Кем можно заменить Джикию в сборной?

– На этот вопрос лучше ответит Черчесов. Насколько я понимаю, в обойме есть Кутепов, хотя на данный момент он, конечно, не уровень Джикии. Можно попросить братьев Березуцких вернуться. Обидно, если травма Георгия подтвердится. Все-таки он сейчас основной защитник в сборной.

– Считаете, что возвращение Березуцких – хороший вариант?

– Почему нет? Есть такое правило – играет сильнейший. Если братья сохранят свой уровень, то ради достижения цели стоит посмотреть на их игру, а не в паспорт. Не вижу в этом проблемы. (Павел ГУРЕВИЧ)