Вячеслав Колосков: "Еременко можно попытаться смягчить наказание"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко может оспорить 2-летнюю дисквалификацию от УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Вердикт по Еременко никак не грозит российскому футболу, – сказал Колосков. – Наказание серьезное, ведь с ним это случилось в первый раз в жизни. Считаю, у Еременко есть все основания обратиться в CAS – если не отменить вердикт, то сократить срок.

Теперь он сам должен для себя решить, будет ли он продолжать карьеру профессионального футболиста. Готовиться, терпеть, тренироваться или же завершить сейчас. Еременко - классный футболист, структура его тела не должна позволить ему растолстеть. Правда, ему будет уже 31 год... В любом случае, продолжить карьеру на высоком уровне ему вряд ли удастся. Он сам должен решить, что делать дальше. Может быть, выберет другую профессию.

Повторюсь, наверное, можно попробовать смягчить наказание. Первый раз, в таком возрасте... Все будет зависеть от юристов. Жаль терять такого футболиста. Еременко был очень ярким игроком, лицом ЦСКА. На него было приятно смотреть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!