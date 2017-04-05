Вячеслав Колосков: "До ЧМ-2018 перестроечные темы в чемпионате России надо закрыть"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков скептически отозвался об идее сокращения российской премьер-лиги. Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин предложил временно сократить элитный дивизион с 16 команд до 14. По мнениию Колоскова, реформы до чемпионата мира-2018 проводить нецелесообразно.

- Любым механическим воздействием ничего положительного сделать нельзя. Мы потеряем выработанный десятилетиями календарь, - цитирует nsn.ru Колоскова. - Этот тот оптимальный вариант, который был разработан еще в СССР с учетом погодных условий России, с учетом того, что на ведущих игроков ложится очень серьезная нагрузка. В 2018 году у нас чемпионат мира. Сейчас что-то ломать опасно, мы не предугадаем последствия. Последствия коснутся игроков, которые играют за национальную сборную, это может сказаться на их подготовке. Сейчас все отлажено – четко, ясно и понятно. Поэтому я считаю, что до 2018 года любые перестроечные темы надо закрыть и целенаправленно готовиться к чемпионату мира.

Сократим мы до 14, а посему бы не до 12, не до 10? Чем это объясняется? Будет 14 команд, освободятся 50 футболистов, избавятся от команд, которые занимают 15-16 место. А футболистов высокого класса там нет, которые могли бы перейти в оставшиеся 14 команд и усилить их. Если есть опасения, что у нас недостаточно конкурентоспособный чемпионат, то дело не в количестве команд, а в качестве работы в детско-юношеском футболе. Почему у нас не рождаются новые Головины? Как расходуются те колоссальные средства, которые клубы тратят на работу детских спортивных школ? Вот о чем сегодня надо говорить, чтобы повысить качество футбола в России. А так, у нас разницы между 16-й и 10-й командой в рейтинге никакой нет. Кого выгонять?