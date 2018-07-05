Вячеслав Караваев: "В "Спарте" Ковач называл меня конем"

Воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев сказал, что во время выступлений за "Спарту" один из тренеров команды, бывший полузащитник "Спартака" Радослав Ковач поддевал его из-за армейского прошлого. В настящее время защитник играет за "Витесс", со следующего сезона его главным тренером будет экс-наставник красно-синих Леонид Слуцкий.

– Было дело, Ковач конем называл, – цитирует "Р-Спорт". – Он провел хорошее время в "Спартаке", когда были дерби "Спартак" – ЦСКА, шутили часто. Но до рукоприкладства дело не доходило. Ковач очень переживает за "Спартак" даже сейчас.