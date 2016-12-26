Вячеслав Караваев: "У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа, но хочется играть в Германии или Испании"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев заявил, что не хочет возвращаться в ЦСКА, воспитанником которого является. Армейцы летом продали 21-летнего футболиста в "Спарту", за которую он провел 13 матчей в текущем сезоне чемпионата Чехии и забил два мяча.

– У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа, – цитирует "Спорт FM" Караваева. – Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат.