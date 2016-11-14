Вячеслав Караваев: "Шанс закрепиться в ЦСКА был, но я им не воспользовался"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, ранее выступавший за ЦСКА, подчеркнул, что у него нет обиды на клуб. 21-летний россиянин уверен, что у него были возможности закрепиться в основном составе "армейцев", но он не сумел ими воспользоваться.

- Думаю, что шансы закрепиться в составе ЦСКА были, просто я ими не воспользовался, - приводит ТАСС слова Караваева. - Поэтому никакой обиды к команде у меня не осталось. Но в футбольной жизни все непредсказуемо, и, возможно, в будущем я еще смогу вернутся в родной клуб.

Когда только начался сезон, я не сыграл в матче за Суперкубок, первые матчи просто сидел, даже за дубль не играл, было морально тяжело. Леонид Слуцкий говорил: "Работай, доказывай, и у тебя будет шанс сыграть в Кубке". В это время пришло предложение от "Спарты", и я решил, что лучше уйти и играть в Лиге Европы.

Слышал, что были предложения из России, но их даже не рассматривал. Борьба за чемпионство, игра в еврокубках - мне хотелось этого.

ДУмаю, игроки не обижаются на ЦСКА. Тот же Дима Ефремов хорошо играет в "Оренбурге", развивается, может, в будущем вернется в ЦСКА. Но я не знаю, почему наши воспитанники так редко закрепляются в основе клуба. Возможно, потому что сложно прийти из дубля и играть лучше, чем легионеры.

Дедовщины в ЦСКА нет. Конечно, опытные игроки - костяк команды, они больше в контакте с тренером. Но внутренних разделений нет, все одна команда. Поэтому мы и смогли добиться таких результатов.

Акинфеев не такой угрюмый, как многим кажется, он также общается со всеми. Конечно, когда выходишь на игру, все сконцентрированы, поэтому он может выглядеть таким смурным. А то, что он не общается с прессой - это его личное дело.