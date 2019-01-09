Вячеслав Караваев: "Разговор со Слуцким помог мне прибавить"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев - о совместной работе с главным тренером команды Леонидом Слуцким. Ранее они уже работали вместе в ЦСКА.

– Слуцкий в нашем разговоре назвал вас "железным игроком основы" и добавил, что в этом сезоне вы резко прибавили в отборе. Согласны?

– Если честно, в 18 лет в ЦСКА у меня были проблемы в обороне. Поэтому, может, и не получилось дорасти до основы. Откровенно говоря, у меня есть хорошие качества в атаке, а игра сзади долгое время хромала. Когда уходил в аренду в "Дуклу", Леонид Викторович показал мне, что ему не нравится. Сели, он мне все разложил на видео. Сколько тренеров у меня в карьере сменилось – он единственный, кто четко показал, что не так. И почему мне пришлось уйти.

Мне этот разговор со Слуцким на самом деле помог, подстегнул. Понимал, что без качественной игры в обороне мне, защитнику, никуда. Когда Слуцкий пришел в "Витесс", мне было проще понимать его требования, поскольку в ЦСКА было примерно то же самое. Действительно, в обороне прибавил, потому что стал внимательнее слушать, да и вообще повзрослел, набрался опыта.

– То есть, вспоминая тот разговор, обид на Слуцкого, что не дал настоящий шанс в ЦСКА, у вас не было?

– Какие обиды? Я дебютировал в основе ЦСКА при Слуцком, а это дорогого стоит. Конечно, не закрепился, но это жизнь. И мне, наоборот, приятно было встретиться с этим человеком в другой стране. Он же в ЦСКА два раза пытался из меня левого защитника сделать, понимая, что с Мариу Фернандесом мне конкурировать сложно. Но мне тяжеловато было. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью - здесь