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Вячеслав Караваев: "ЦСКА станет чемпионом, Слуцкий найдет нужные слова"

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Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, ранее выступавший за ЦСКА, выразил мнение, что сейчас армейцы нуждаются в поддержке болельщиков. По словам 21-летнего россиянина, главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий найдет нужные слова, чтобы мотивировать команду.

- Слуцкий каждый год выигрывает или кубок, или чемпионат. Поэтому я не понимаю недовольства фанатов, - приводит ТАСС слова Караваева. - Да, бывают спады в игре, но мне кажется, наоборот, в такие моменты нужно поддержать тренера и команду, поверить в игроков.

Сложно сказать, почему у ЦСКА случился такой спад в игре. Но все же два ключевых игрока отсутствуют - Дзагоев и Еременко, и опять же - короткая скамейка. Но так было и раньше - это не мешает победам. У всех бывают спады, остается только работать, и я уверен, что Слуцкий найдет нужные слова и ребята выиграют чемпионат.

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