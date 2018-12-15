Вячеслав Караваев: "Читал об интересе "Зенита" в прессе, но..."

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев, комментируя информацию об интересе к нему со стороны "Зенита", отметил, что к нему лично никто не обращался. По словам 23-летнего футболиста, его все устраивает в голландском клубе.

– Читал об интересе "Зенита" в прессе. Однако мы с агентом лично ничего на этот счет не слышали, – цитирует Караваева Omroep Gelderland. – Меня все устраивает в "Витессе" и я хочу здесь добиться успеха. Конечно, никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я доволен своим ныненшним клубом и хочу, чтобы все так и продолжалось.