Вячеслав Караваев: "Чемпионат Чехии - идеальное место в карьере молодого игрока"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев признал, что чемпионат Чехии слабее российского, однако заявил, что в его нынешней лиге есть большие плюсы для молодых игроков. 21-летний футболист является воспитанником ЦСКА и на правах аренды провел в чешской высшей лиге два года – за "Дуклу" и "Яблонец".

– Чемпионат Чехии послабее российского, – цитирует "Спорт FM" Караваева. – Но есть пара команд, которые не затеряются в РФПЛ. Это пражская "Спарта" и "Виктория Пльзень", которые не уступят "Спартаку", ЦСКА и "Зениту". Но при этом в чешском чемпионате больше доверяют молодым игрокам. Любой клуб может взять и поставить в основу 17-летнего, 18-летнего футболиста из дубля. Легко. Потому как трамплин в карьере молодого игрока – это идеальное место.