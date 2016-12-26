14:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вячеслав Караваев: "Чемпионат Чехии - идеальное место в карьере молодого игрока"

0
0
0

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев признал, что чемпионат Чехии слабее российского, однако заявил, что в его нынешней лиге есть большие плюсы для молодых игроков. 21-летний футболист является воспитанником ЦСКА и на правах аренды провел в чешской высшей лиге два года – за "Дуклу" и "Яблонец".

– Чемпионат Чехии послабее российского, – цитирует "Спорт FM" Караваева. – Но есть пара команд, которые не затеряются в РФПЛ. Это пражская "Спарта" и "Виктория Пльзень", которые не уступят "Спартаку", ЦСКА и "Зениту". Но при этом в чешском чемпионате больше доверяют молодым игрокам. Любой клуб может взять и поставить в основу 17-летнего, 18-летнего футболиста из дубля. Легко. Потому как трамплин в карьере молодого игрока – это идеальное место.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/karavaev-chempionat-chekhii-slabee-rossiyskogo.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ