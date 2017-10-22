Вячеслав Грозный: "У "Спартака" не хватило эмоций, чтобы из полумоментов выжимать максимум"

Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный отметил, что красно-белым не хватило эмоций в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0). Специалист считает, что москвичи столкнулись с синдромом внутреннего чемпионата.

– Допускаете, что после "Севильи" "Спартаку" где-то не хватило эмоций?

– Так и есть. После успешных матчей в Лиге чемпионов или Лиги Европы практически любая команда сталкивается с синдромом внутреннего чемпионата. Так было и в наше время. "Спартак" блестяще сыграл с "Севильей" и выплеснул очень много эмоций. Слишком мало времени оставалось до поединка с пермяками, чтобы подзарядить батарейки. Так что здесь нужно относиться к красно-белым с пониманием. Некоторая выхолощенность чувствовалась. Эмоций как раз и не хватило, чтобы из полумоментов выжимать максимум. Плюс здорово тактически сработал Гаджиев.

– Признайтесь, в концовке встречи ждали точного удара от Глушакова?

– Вы не поверите, но так и думал! Мне казалось, что именно Денис своим классным ударом все решит. Вот когда "Амкар" не реализовал свои моменты, появилось чувство, что "Спартак" сейчас проведет свою атаку, и Глушаков своей "пушкой" поразит ворота гостей. Но… Знаете, у этой ничьи есть еще одно объяснение.

– Какое же?

– Сегодня все четыре матча в РФПЛ не выявили победителя. "Спартак" не стал выбиваться из общей линии (смеется). Кстати, мой "Иртыш" тоже, к сожалению, сыграл вничью.

Полное интервью с Вячеславом Грозным