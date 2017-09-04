Вячеслав Чанов: "В действиях Будунова не было злого умысла"

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов разобрал роковое столкновение голкипера Сергея Перхуна и нападающего "Анжи" Будуна Будунова. По словам специалиста, в действиях форварда не было злого умысла.

Напомним, что 18 августа 2001 года Перхун получил тяжелейшую травму головы в столкновении с Будуновым. Через 10 дней голкипер скончался… Сегодня ему бы исполнилось 40 лет.

– Я пришел в ЦСКА уже после смерти Сергея, его немного не застал, – сказал Чанов. – Но эпизод, конечно, помню и не раз пересматривал.

– Что там произошло?

– Игровой момент. Сергей пошел на выход, столкнулся с Будуновым. Никто не уступил. Шли до конца. Голова в голову…

– Несчастный случай?

– Злого умысла со стороны Будунова не было. Это однозначно. Игровая ситуация, которая вот так закончилась…

– Наверняка не раз разбирали этот эпизод со своими подопечными. Давали им совет, как можно избежать такого столкновения?

– Конечно, вратарь может себя обезопасить. Я всегда своих ребят учил, учу и буду учить, чтобы они могли защищаться. Выставляется локоть, колено, подставляется плечо. Но, тем не менее, каждый год голкиперы получают серьезные травмы. А в том моменте у Перхуна не было времени. Нейтральный мяч – и оба несутся на него. Как тут успеть что-то выставить? Когда мяч опускается сверху, самый беззащитный – вратарь.

– Почему?

– Все внимание – на мяч. Голова вверху, а потом происходят все эти стыки. Не смог Сергей себя подстраховать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Серега мог бы играть до 40…"//

Будун Будунов: "Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной"