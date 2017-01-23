Вячеслав Чанов: "Травмы сказались на том, что Акинфеев никуда не уехал из России"

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов, который ранее работал в ЦСКА, подчеркнул, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев является лучшим из его учеников. По словам 65-летнего специалиста, такие игроки рождаются раз в 50-100 лет.
- Лучший из моих учеников - Акинфеев, - начал Чанов. - Все остальные это знают, не обижаются. Акинфеева с самого начала критиковали. Рост не тот, вес, не прыгает. Но люди просто не понимают, что у Игоря такие быстрые ноги, что можно добежать, а прыгать - необязательно. Мышечная энергия нужна, чтобы поймать мяч, а не летать. Стиль Игоря - минимализм в плане движений. Этим всегда отличалась русская школа вратарей.
При этом он умеет тренироваться. Вот даю я бригаде упражнение и знаю, что и как после него должно болеть. Спрашиваю Игоря - болит. Спрашиваю остальных - не болит. Значит, где-то что-то сэкономили, делали неправильно.
Акинфеев - вратарь от бога, плюс работал всегда так, что сумел развить свой талант. Такие вратари рождаются раз в 50-100 лет. Уникум! Конечно, были в его карьере сложности. Неудача на чемпионате мира. Не знаю, что именно стало причиной. Возможно, система подготовки оказалась для него непривычной. Но по большому счету Игорь достаточно стабилен. При этом становится мудрее. Раньше было замечательно летать, а сейчас можно подойти, подставить руку - а результат тот же, мяча в воротах нет.
Акинфеев - лидер нашего вратарского цеха. Был и есть. Надеюсь, здоровье его не подведет, и он еще поиграет. Кстати, думаю, именно две травмы колена сказались на том, что Игорь никуда не уехал из России. Потенциальных покупателей, если они были, это могло отпугнуть. Хотя о конкретных предложениях я никогда не слышал.
Кроме того за границей нужно с нуля доказывать свое "я". А в ЦСКА Акинфеев уже лидер, его все устраивает. Он - это дух ЦСКА. ЦСКА - его команда. Не каждому в этом плане так везет. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Slim Taller
Хоть тысячу раз скажи "халва",слаще не станет.Так и с Акинфеевым.Можно хоть тысячу раз сказать "уникум",лучше играть он не станет.Достаточно посредственный вратарь.Есть у него свои плюсы,но и минусов хватает.Когда в стране других машин нет,то расхваливают Жигули.
10:49
shpasic
УНИКУМ!!!!
10:15
ElectronTomsk
Лет 5 назад видео с тренировки увидел как Акинфеев на понтах разбегается и бьет по мячу, в дворовом так сказать стиле наотмашь не технично. Как объяснить не сконцентрировавшись не профессионально, а расслаблено в любительском стиле, где такие удары во первых не точны, а во вторых каждый десятый вообще мимо мяча. И аккурат с самого начала того сезона пошли нелепые голы, именно в таком стиле он раз 10 мимо мяча пинал, ну а теперь понятно, тогда не только прекратился рост футболиста, а пошел спад, в случае с вратарями, всем сразу заметный. Почему он не поехал на запад? Такие вопросы вызывают недоумение.
09:40