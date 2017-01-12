Вячеслав Чанов покинул ЦСКА

Тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов принял решение покинуть клуб в связи с переходом в основную команду тульского "Арсенала". Армейцы поблагодарили на официальном сайте специалиста за годы, отданные красно-синим в основной команде и в молодежной системе, и пожелали плодотворной работы в дальнейшем!

Место Чанова в штабе молодежной команды займет тренер вратарей ДЮСШ ПФК ЦСКА Денис Капочкин.