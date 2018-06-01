Вячеслав Чанов: "Останусь ли в "Арсенале" при Кононове? Пока работаю…"

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов пока не знает, останется ли он в тульском клубе после прихода на пост главного тренера Олега Кононова. Напомним, сегодня "канониры" объявили о заключении готового контракта с Кононовым.

- Назначали? Ну и хорошо, - начал Чанов. - Знаю, что его имя называлось среди кандидатов, но конкретики у меня не было.

- То есть вы с ним не общались?

- Нет, пока не общался.

- Вы остаетесь в "Арсенале"?

- Не знаю. Пока, во всяком случае, продолжаю работать, еще не ушел в отпуск и помогаю в академии.

- То есть вы бы хотели продолжить работу в "Арсенале"?

- Конечно. Здесь замечательный город, команда и болельщики. Где-то "Арсенал" возвращает меня во времена донецкого "Шахтера", там тоже был один город, одна команда. К тому же "Арсенал" в ушедшем сезоне добился высокого результата, понятно, что с ЦСКА не сравнить, но для Тулы - это отличный результат. В общем, мне здесь комфортно - удобно, уютно работать, заниматься творчеством. (Андрей СИЗЯКИН)