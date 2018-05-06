Вячеслав Чанов - о шести голах ЦСКА: "Обухов отражал сложные удары, здесь не его вина"

Известный в прошлом голкипер, который долгое время работал в ЦСКА, а сейчас курирует работу с вратарями в "Арсенале", Вячеслав Чанов выразил мнение о дебюте Игоря Обухова за тульскую команду в матче с армейцами. Встреча 29-го тура РФПЛ закончилась победой москвичей со счетом 6:0.

- Ставить на парне крест нельзя, - заявил Чанов. – Прошу вас его поддержать. Это его первая игра в премьер-лиге, и не сказал бы, что в крупном поражении его вина. Он отражал сложные удары. Только с ним разговаривал - попросил успокоиться. Даже Лев Яшин неудачно начинал и раз пропустил издалека. В своем дебютном матче в донецком "Шахтере" я проиграл 1:4. Мы поможем Обухову пережить не совсем удачное начало. (Евгений БЕЛОУСОВ)