Вячеслав Чанов: "Лунев выстрелил не просто так"

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов уверен, что новичок "Зенита" Андрей Лунев, который начал сезон в "Уфе", выстрелил благодаря заложенной базе. Специалист не разделяет мнения, что голкипер появился из ниоткуда.

- Нойер сегодня - вратарь №1. За что Яшин получил "Золотой мяч"? За то, что внес в футбол что-то новое: выходы за штрафную, бросок рукой, - сказал Чанов. - Нойер такой же. Он уходит из ворот и становится дополнительным полевым игроком. И в школе ЦСКА я заставлял ребят делать то же самое. Ведь это действительно большая помощь защите при выходе из обороны. Да, есть риск. Но это новый виток развития вратарского искусства. И нужно быть глупым, чтобы не обращать на это внимание.

Доннарумма в "Милане"? Давайте подождем. Пока это всплеск, такое может быть на эмоциях. Помню, Крицюк провел первый матч за "Краснодар", мне звонит журналист, спрашивает мнение. Я говорю, позвоните позже. "Часов в 9?" "Нет, в конце сезона".

Вот Лунев - другое дело. Многие считают, что он появился из ниоткуда. А он торпедовский, с ним работал Анатолий Зарапин. И я понимаю, что он выстрелил не просто так, а потому что в него многое заложено. Посмотрим, что будет дальше. Но нас аксакалов радует каждая новая звездочка. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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