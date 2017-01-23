Вячеслав Чанов: "Из первой команды ЦСКА меня убрали по возрасту"

Новый тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, благодарен, что руководство "оружейников" не стало обращать внимания на его возраст. Работа в тульском клубе является вызовом для 65-летнего специалиста, который хочет доказать, что он находится в полном порядке.

- Несмотря на возраст, всегда хочется достичь чего-то большего. И у меня желание снова поработать в высшей лиге перевесило, - начал Чанов. - С 95 года я был именно в первой команде. В школе и в молодежке адреналина не хватало. Так что спасибо огромное руководству "Арсенала" за то, что не стали смотреть в паспорт.

Прощаться с ЦСКА было очень трудно. Провел там 20 с лишним лет. Никаких препятствий не чинили. Только попросили передать дела преемнику в дубле, что я и сделал. С Гинером встретились в коридоре, обнялись...

ЦСКА я за все искренне благодарен, ведь я стал известным тренером именно благодаря этому клубу. Но из первой команды меня убрали по возрасту - так было озвучено. И тогда мне было очень больно. А сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном! В школе работы иной раз было даже больше, и ничего - сил хватало. При этом понимаю, что это последний мой заход в высшую лигу. Лебединая песня. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Вячеслава Чанова