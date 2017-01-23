Вячеслав Чанов: "Габулов стал решающей гирькой на весах в вопросе перехода в "Арсенал"

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов, который ранее работал в ЦСКА, подчеркнул, что в новом клубе его встретили так, будто он давным-давно свой. По словам специалиста, переход голкипера Владимира Габулова в стан "оружейников" стал для него решающим фактором в выборе места работы.

- Моей младшей дочке 11. Уже знал о предложении "Арсенала", когда как-то утром она сказала: "Папа опять стал улыбаться!" В команде встретили так, словно я тут давным-давно свой, - сказал Чанов. - С президентом Аджоевым друг против друга играли. Семшова тренировал. Кирьяков в одно время со мной выступал в Германии, только уровнем выше. Со Шмарко мы в какой-то степени одноклубники - он тоже в "Шахтере" отметился.

Но решающей гирькой на весах стал Володя Габулов. Помочь ученику - святое. А помощь ему нужна. Он достаточно сильный человек, уж я-то знаю. Чуть-чуть утеряна игровая практика, но все остальное при нем. Володя попросил, чтобы я был рядом. Это в большей степени момент психологический.

Для Миши Левашова и Леши Березина работать с таким опытным вратарем - тоже большое дело. Читал, Левашов так и сказал: "Не мог себе представить, что буду работать с Габуловым и Чановым". Ребята растут, смотрят за нюансами. Володя лидер, они за ним тянутся. В нашей вратарской бригаде уже сложилась семья. По глазам вижу.

Кстати, Валера Чижов, который работал в "Арсенале" до меня, никуда не уходит. Я озвучил свою позицию руководству: в Европе уже во многих командах трудится по два тренера вратарей. Когда ты сам бьешь по воротам, то не успеваешь подмечать мелочи: как вратарь переступает ногами, как выходят руки. Ведь глаза на мяче. А тут ассистент бьет, ты наблюдаешь. Для Чижова это тоже хорошая школа. К тому же у него есть свои наработки, которые мы тоже используем. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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