Вячеслав Чанов: "Даже после выздоровления Васина тройку защитников в ЦСКА стоит оставить"

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что даже после восстановления Виктора Васина от травмы основной тройкой защитников останутся Никита Чернов, Хердур Магнуссон и Родриго Бекао. Специалист считает, что у главного тренера армейцев Виктора Гончаренко на перестройку команды после ухода многих игроков основного состава уйдет около года.

– Обновленная команда мне нравится, – цитируют "Известия" Чанова. – Идет строительство нового коллектива, мы во время работы с Валерием Газзаевым также сталкивались с этим, и на этот процесс ушло около года. Думаю, здесь перестройка будет не меньше, но уже сейчас команда мне импонирует. Хотя не совсем нравится ситуация в задней линии.

Считаю, что даже после выздоровления Васина стоит оставить тройку защитников – Бекао, Магнуссон, Чернов. Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться. И вообще хочу отметить Никиту Чернова. Жаль, что с "Уралом" он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Леонида Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее.

ЦСКА после шести туров чемпионата России занимает 6-е место в турнирной таблице. Армейцы набрали 9 очков (2 победы, 3 ничьих, 1 поражение). Отставание команды Гончаренко от идущего первым "Зенита" составляет 7 очков.