Вячеслав Чанов: "Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, поскольку ему комфортно в клубе"

Бывший тренер вратарей ЦСКА, первый тренер вратаря Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов отметил, что голкиперу комфортно в команде, а других предложений из-за границы не было.

В среду ЦСКА объявил о заключении нового контракта с Акинфеевым. Предыдущий контракт действовал с февраля 2014 года и завершался в 2019-м. Новое соглашение с 32-летним капитаном команды рассчитано на четыре года.

- Думаю, у него были приглашения из-за границы, но, видимо, стоящих не было, - цитирует ТАСС Чанова. - С другой стороны, это лучший голкипер за последние годы, переписал советские и российские рекорды, я так понимаю, что ему комфортно в ЦСКА. Лишь бы куда пойти - это несерьезно. Насколько я знаю, если у ЦСКА есть хорошее предложение его игроку, то клуб идет навстречу.

Человек отдал всю жизнь одному клубу, от добра добра не ищут. Что касается того, будет ли он в дальнейшем вратарем "номер один", то на сегодняшний день это так, но сейчас у нас растут хорошие ребята.