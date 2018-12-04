"Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?" Песков ответил на вопрос о Кокорине и Мамаеве

Решение по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина должен принимать суд, вне зависимости от степени их таланта как футболистов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО, сообщает ТАСС.

"Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?" - отметил Песков, отвечая на вопрос, что будет с Мамаевым и Кокориным. Услышав, что, по мнению автора вопроса, футболистов должны судить по всей строгости закона, пресс-секретарь президента заметил: "Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили".

"Совершенно не важно, кто они - талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд", - заключил представитель Кремля.

Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются по статьям "Побои" и "Хулиганство". В октябре футболисты стали участниками двух конфликтов, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Суд арестовал футболистов до 8 декабря.