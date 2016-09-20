19:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Введение видеоповторов в чемпионате России пока не планируется

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Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что введение видеоповторов в чемпионате России пока не планируется. По его словам, на это нужно получать специальное разрешение у ФИФА и УЕФА. Напомним, система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в некоторых чемпионатах. 

Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем, - цитирует ТАСС Мутко. 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3638374

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КОММЕНТАРИИ (4)
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CanagliaVova

Гинер против

20:01

Вопреки

Конечно... как же тогда цсковские и питерские будут чемпионства брать ! Сложно будет Мутко свои обязательства перед адм. ресурсными выполнять с помощью арбитража... теперь еще и Федуна нужно будет ублажать...а то и против него (как Толстых слили) финансовую блокаду организуют Гинер с Миллером. Слишком велико влияние на Мутко главных болельщиков ЦСКА, Зенита и Спартака, отсюда и дрожь в коленках - полгода Слуцкого разобрать на комитете по этике не могут под различными предлогами, боятся гнева Гинера и КО... Вот уже и Лукин сбежал, лишь не ссориться с решалами, перекладывая ответственность на нового главу. Позорники.

19:57

Felix BARSA

Судьи тогда без заработка останутся,как левые пенали ставить,если видео есть!

19:53

баламошка

Кто бы сомневался, что Мутко будет такое планировать.

19:26

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