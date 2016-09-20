Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что введение видеоповторов в чемпионате России пока не планируется. По его словам, на это нужно получать специальное разрешение у ФИФА и УЕФА. Напомним, система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в некоторых чемпионатах.

- Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем, - цитирует ТАСС Мутко.