Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что введение видеоповторов в чемпионате России пока не планируется. По его словам, на это нужно получать специальное разрешение у ФИФА и УЕФА. Напомним, система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в некоторых чемпионатах.
- Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем, - цитирует ТАСС Мутко.
CanagliaVova
Гинер против
20:01
Вопреки
Конечно... как же тогда цсковские и питерские будут чемпионства брать ! Сложно будет Мутко свои обязательства перед адм. ресурсными выполнять с помощью арбитража... теперь еще и Федуна нужно будет ублажать...а то и против него (как Толстых слили) финансовую блокаду организуют Гинер с Миллером. Слишком велико влияние на Мутко главных болельщиков ЦСКА, Зенита и Спартака, отсюда и дрожь в коленках - полгода Слуцкого разобрать на комитете по этике не могут под различными предлогами, боятся гнева Гинера и КО... Вот уже и Лукин сбежал, лишь не ссориться с решалами, перекладывая ответственность на нового главу. Позорники.
19:57
Felix BARSA
Судьи тогда без заработка останутся,как левые пенали ставить,если видео есть!
19:53
баламошка
Кто бы сомневался, что Мутко будет такое планировать.
19:26