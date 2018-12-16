Вундеркинду "Краснодара" исполнилось 19. "Краснодар" поздравил Сулейманова

"Краснодар" поздравил в своем Твиттере с 19-летием нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова.

– Желаем Магомеду-Шапи здоровья и побольше ярких матчей в чёрно-зеленой карьере! – написали "быки" в Твиттере.

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 29 матчах за "Краснодар" и забил 9 голов. При этом пять мячей российский форвард забил в девяти играх чемпионата России.