Вундеркинду "Краснодара" исполнилось 19. "Краснодар" поздравил Сулейманова

"Краснодар" поздравил в своем Твиттере с 19-летием нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова.
– Желаем Магомеду-Шапи здоровья и побольше ярких матчей в чёрно-зеленой карьере! – написали "быки" в Твиттере.
В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 29 матчах за "Краснодар" и забил 9 голов. При этом пять мячей российский форвард забил в девяти играх чемпионата России.
Поздравляем с Днём рождения Магомеда-Шапи Сулейманова! Воспитаннику Академии ФК "Краснодар" сегодня исполняется 19 лет! 🎉– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 декабря 2018 г.
Желаем Магомеду-Шапи здоровья и побольше ярких матчей в чёрно-зеленой карьере!https://t.co/k8cDHjFPgc
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