"Вулверхэмптон" и "Фулхэм" проявляют интерес к Смолову

Форвард "Краснодара" Федор Смолов вызывает интерес у "Вулверхэмптона" и "Фулхэма", сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, "Краснодар" готов продать игрока за 12 миллионов фунтов. До этого клуб отказался продавать его в "Вест Хэм" за 11 миллионов фунтов. "Вулверхэмтон" уже обеспечил себе место в премьер-лиге на следующий сезон, а "Фулхэм" еще борется за него, занимая третье место в чемпионшипе.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 21 матч за "Краснодар" в чемпионате России и забил 14 мячей при пяти голевых передачах.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу