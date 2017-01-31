Вукашин Йованович: "Рядом с Ивановичем можно набраться бесценного опыта"

Защитник "Зенита" Вукашин Йованович признался, что будет рад переходу Бранислава Ивановича из "Челси". Ранее сообщалось, что Иванович уже прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с сине-бело-голубыми.

– У него огромное имя в Сербии, капитан сборной, – цитирует "Спорт день за днем" Йовановича. – 9 лет отыграл в "Челси", выиграл все, что угодно. Если он действительно придет в "Зенит", для меня это будет очень хорошим событием. Рядом с ним можно набраться бесценного опыта. Потому что Иванович еще и отличный человек, который всегда стремится помогать молодым игрокам.