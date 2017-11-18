Второй гол ЦСКА засчитан верно

На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – ЦСКА (2:4) правильное решение приняла бригада Артема Чистякова, засчитав взятие ворот хозяев поля. В момент передачи Александра Головина автор гола Понтус Вернблум не находился за линией офсайда. Второй ассистент Алексей Воронцов поступил верно, не зафиксировав у шведа положение "вне игры". После удара хавбека москвичи повели со счетом 2:1. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА