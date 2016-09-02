11:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ВТБ предложил разрешить в суде ситуацию с кредитной гарантией строительства стадиона на Крестовском острове

0
0
0
4

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 миллиарда рублей аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства арены - компании "Инжтрансстрой-СПб".

- Мы много средств потеряли на такого рода проектах, - цитирует ТАСС Костина. - Мы считаем, что эта система несовершенна и сокращаем этот бизнес. Там стороны расходятся, какой объем работ был выполнен. Мы предложили руководству города обратиться в суд в адрес ВТБ, и то, что суд решит, мы выплатим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3586274

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

SIZ170

...... не хотите *публично* казнить ворюг на Красной площади..... будем казнить на Дворцовой..... нам не привыкать, благо Аврору на место вернули..... только теперь по Смольному придется *пальнуть*....

11:53

SIZ170

.... эта администрация уже достала...... бабосы попилили, а банк должен по гарантии деньги возвращать.... всей администрации лопаты в руки и пусть на стадионе отрабатывают косяки свои....

11:48

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

жалко награбленного? хотите время потянуть, да с судом поработать? а еще все ждете, когда ЦБ еще больше рубль "опустит" и ваши несколько сот ярдов баксов, которые вы сколотили на обвале нац валюты в декабре 14-го года и мае 15-го, выкупит по новому курсу за счет печати денег? воистину человеческая наглость и мерзость, порожденная безнаказанностью удивляет своими уродливыми формами.

11:45

Супершвайни

- Мы много средств потеряли на такого рода проектах, - цитирует ТАСС Костина. ========= Ещё больше РОССИЯ потеряла на бездарности либерального экономического блока !

11:36

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ