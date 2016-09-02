ВТБ предложил разрешить в суде ситуацию с кредитной гарантией строительства стадиона на Крестовском острове

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 миллиарда рублей аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства арены - компании "Инжтрансстрой-СПб".

- Мы много средств потеряли на такого рода проектах, - цитирует ТАСС Костина. - Мы считаем, что эта система несовершенна и сокращаем этот бизнес. Там стороны расходятся, какой объем работ был выполнен. Мы предложили руководству города обратиться в суд в адрес ВТБ, и то, что суд решит, мы выплатим.