ВТБ предложил разрешить в суде ситуацию с кредитной гарантией строительства стадиона на Крестовском острове

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 миллиарда рублей аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства арены - компании "Инжтрансстрой-СПб".
- Мы много средств потеряли на такого рода проектах, - цитирует ТАСС Костина. - Мы считаем, что эта система несовершенна и сокращаем этот бизнес. Там стороны расходятся, какой объем работ был выполнен. Мы предложили руководству города обратиться в суд в адрес ВТБ, и то, что суд решит, мы выплатим.
SIZ170
...... не хотите *публично* казнить ворюг на Красной площади..... будем казнить на Дворцовой..... нам не привыкать, благо Аврору на место вернули..... только теперь по Смольному придется *пальнуть*....
11:53
SIZ170
.... эта администрация уже достала...... бабосы попилили, а банк должен по гарантии деньги возвращать.... всей администрации лопаты в руки и пусть на стадионе отрабатывают косяки свои....
11:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
жалко награбленного? хотите время потянуть, да с судом поработать? а еще все ждете, когда ЦБ еще больше рубль "опустит" и ваши несколько сот ярдов баксов, которые вы сколотили на обвале нац валюты в декабре 14-го года и мае 15-го, выкупит по новому курсу за счет печати денег? воистину человеческая наглость и мерзость, порожденная безнаказанностью удивляет своими уродливыми формами.
11:45
Супершвайни
- Мы много средств потеряли на такого рода проектах, - цитирует ТАСС Костина. ========= Ещё больше РОССИЯ потеряла на бездарности либерального экономического блока !
11:36