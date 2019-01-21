ВТБ может взять под полный контроль ФК "Динамо"

Глава ВТБ Андрей Костин, заявил, что банк может получить полный контроль над "Динамо".

Ранее сообщалось, что ВТБ в ближайшее время станет основным собственником клуба и вложит в его развитие три миллиарда рублей.

- Да, это возможно, - приводит слова Костина ТАСС в ответ на вопрос о вероятности перехода команды под контроль банка. - Стадион строим. 10 марта будет первая игра - со "Спартаком".

ВТБ владел контрольным пакетом акций "Динамо" с 2009 года, но в 2016-м продал его ВФСО "Динамо" за символическую сумму в 1 рубль. При этом банк остался спонсором динамовских команд. Согласно контракту, действующему до 31 декабря 2019 года, организация выделяет клубу по 1,8 миллиарда рублей в год.

Ранее сообщалось, что ВФСО "Динамо" готово продать клуб инвестору, который сможет покрыть его долг в размере пяти миллиардов рублей.