Встречу "Зенит" - "Амкар" покажут в 12 странах мира

Игру 5-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Амкаром" покажут в 12 странах мира, информирует пресс-служба питерцев. Помимо России матч смогут посмотреть жители следующих стран: Босния и Герцеговина, Гонконг, Македония, ОАЭ, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Черногория.

Матч состоится 27 августа. Начало встречи - в 18.00 по московскому времени.