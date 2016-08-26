Встречу "Зенит" - "Амкар" покажут в 12 странах мира

Игру 5-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Амкаром" покажут в 12 странах мира, информирует пресс-служба питерцев. Помимо России матч смогут посмотреть жители следующих стран: Босния и Герцеговина, Гонконг, Македония, ОАЭ, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Черногория.
Матч состоится 27 августа. Начало встречи - в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/26/zenit-amkar-match-pokazhut-v-12-stranakh-mira/
S.U.B.A.
В основном правда в африканских!
19:31