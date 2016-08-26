18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Встречу "Зенит" - "Амкар" покажут в 12 странах мира

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Игру 5-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Амкаром" покажут в 12 странах мира, информирует пресс-служба питерцев. Помимо России матч смогут посмотреть жители следующих стран: Босния и Герцеговина, Гонконг, Македония, ОАЭ, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Черногория.

Матч состоится 27 августа. Начало встречи - в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/26/zenit-amkar-match-pokazhut-v-12-stranakh-mira/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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