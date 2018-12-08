19:12 | Футбол — РПЛ

"Всем спасибо за поддержку!" Ещенко показал прооперированную ногу

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Защитник "Спартака"  Андрей Ещенко, который 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава, выразил благодарность болельщикам за поддержку. 34-летний футболист в своем Инстаграме опубликовал видео, в котором показал прооперированную ногу.

В текущем сезоне Ещенко провел 14 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

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