"Всем добра!" Глушаков обновил Инстаграм

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал новое сообщение в своем Инстаграме. Запись бывший капитан красно-белых оставил после гостевого матча 12-го тура премьер-лиги с "Рубином", в котором его команда упустила победу в концовке – 1:1.

Хавбек отправился с командой на матч в Казани (впервые после отставки Массимо Карреры и возвращения в основной состав – во второй встрече команды с исполняющим обязанности главного тренера Раулем Рианчо), но остался в запасе. При этом болельщики "Спартака" выкрикивали оскорбления в его адрес.

– Верю в светлое будущее! Всем добра, – написал футболист.

Комментарии к посту были открыты, но вскоре футболист отключил возможность оставлять записи.

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