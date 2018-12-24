"Всегда заказывал у Папы Ноэля футбольный мяч". Педру Роша – о подарках на Рождество

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал о подарках, которые чаще всего получал на Рождество, сообщает официальный сайт красно-белых.
– Каждый раз просил у Папы Ноэля один и тот же подарок – футбольный мяч, – сказал Роша в видеоинтервью для официального сайта "Спартака". – И всегда он мне его приносил. Я был доволен.
Папа Ноэль – рождественский фольклорный персонаж в Бразилии и других франкоязычных странах, который раздает подарки детям в ночь на Рождество.
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🎥 Спартаковские легионеры рассказывают о традициях встречи Рождества в своих странах и поздравляют всех красно-белых с наступающим Новым годом! 🎄 🎁#Спартак #Spartak– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 декабря 2018 г.
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