"Всегда заказывал у Папы Ноэля футбольный мяч". Педру Роша – о подарках на Рождество

Нападающий "Спартака" Педро Роша​ рассказал о подарках, которые чаще всего получал на Рождество, сообщает официальный сайт красно-белых.

– Каждый раз просил у Папы Ноэля один и тот же подарок – футбольный мяч, – сказал Роша в видеоинтервью для официального сайта "Спартака". – И всегда он мне его приносил. Я был доволен.

Папа Ноэль – рождественский фольклорный персонаж в Бразилии и других франкоязычных странах, который раздает подарки детям в ночь на Рождество.

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