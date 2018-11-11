"Всегда восходит солнце". Рианчо ответил на вопрос об уходе из "Спартака"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Уфой" ответил на вопрос, что он будет делать, если эта игра станет для него последней в команде.

- Безусловно, победа - определенное "топливо для команды". но за два дня очень сложно восстановится. Мышечный глюкоген не восстанавливается за такой срок, команде будет очень непросто, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Я, как испанец, холода боюсь. Думаю, русские ребята и иностранцы смогут к нему адаптироваться, они уже привычны к нему. Эмоции у меня такие же, как и в первый день. До последнего буду биться и защищать цвета клуба. Если эта игра последняя - я всех поблагодарю, и жизнь продолжиться дальше. Как я уже говорил, всегда восходит солнце.