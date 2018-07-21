Все сборы "Енисея" за 40 секунд. Видео

"Енисей" в Твиттере опубликовал ролик о том, как команда готовилась к дебютному сезону в российской премьер-лиге. Запись выполнена в ускоренном темпе, ее хронометраж составляет 40 секунд.

Напомним, по итогам сезона-2017/18 красноярцы заняли третье место в Олимп-Первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за путевку в премьер-лигу они обыграли "Анжи" (дома – 3:0, на выезде – 3:4).

В первом туре чемпионата страны-2018/19 "Енисей" в Тюмени проведет домашний матч против "Зенита". Игра состоится 29 июля.

Все сборы "Енисея" в Кратово за 40 секунд ⚽️ pic.twitter.com/WNTAkjHC8i – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 21 июля 2018 г.

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