"Все образуется, братья мои". Еще один пост поддержки Кокориных

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев вновь поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ранее они были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
- Все образуется, братья мои!, - написал футболист в сториз своего Инстаграма.
"Завистливые люди критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться". Чочиев цитатой Ницше оправдал Кокорина и Мамаева
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/zavistlivye-lyudi-kritikuyut-teh-do-urovnya-kotoryh-im-nikogda-ne-dotyanutsya-chochiev-citatoy-nicshe-opravdal-kokorina-i-mamaeva-1466865/
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