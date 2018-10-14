22:03 14 октября | Футбол — РПЛ

"Все образуется, братья мои". Еще один пост поддержки Кокориных

Александр и Кирилл Кокорины. Фото Инстаграм Алана Чочиева., photo.khl.ru
Александр и Кирилл Кокорины. Фото Инстаграм Алана Чочиева., photo.khl.ru
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Полузащитник "Крыльев Советов"  Алан Чочиев вновь поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ранее они были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Все образуется, братья мои!, - написал футболист в сториз своего Инстаграма.

"Завистливые люди критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться". Чочиев цитатой Ницше оправдал Кокорина и Мамаева

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/zavistlivye-lyudi-kritikuyut-teh-do-urovnya-kotoryh-im-nikogda-ne-dotyanutsya-chochiev-citatoy-nicshe-opravdal-kokorina-i-mamaeva-1466865/

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