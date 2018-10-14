"Все образуется, братья мои". Еще один пост поддержки Кокориных

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев вновь поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ранее они были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Все образуется, братья мои!, - написал футболист в сториз своего Инстаграма.

"Завистливые люди критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться". Чочиев цитатой Ницше оправдал Кокорина и Мамаева