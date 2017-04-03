Все о матче "Спартак" – "Оренбург" – в "Фейсбуке" "СЭ"

Сегодня матчами "Спартак" – "Оренбург" и "Краснодар" – "Ростов" завершается 21-й тур премьер-лиги. Все главные события вокруг матча "Спартак" – "Оренбург" будут показаны в прямом эфире на странице "СЭ" в "Фейсбуке". Трансляция на нашей странице начнется в 17.00 по московскому времени.

Вы увидите:

– Live перед матчем – все об антураже встречи

– Приезд команд на "Открытие-Арену" и разминку игроков

– Включения в перерыве и после матча

– Антураж трибун

– Включения с пресс-конференции и микст-зоны

– Интервью VIP-персон сразу после матча.

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