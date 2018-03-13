Все матчи 23-го тура РФПЛ пройдут в тех городах, где запланированы

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что все матчи 23-го тура чемпионата России пройдут в тех городах, в которых изначально запланированы. Часть встреч пройдет 17 марта, а матчи участников еврокубков перенесены на 18 апреля.

- Опасений на проведения матчей 23-го тура нет, - сказал Пышкин. - Все будет проведено там, где указано в календаре. (Павел ГУРЕВИЧ)

Расписание матчей 23-го тура РФПЛ



17 марта:

"СКА-Хабаровск" - "Урал" - 11.00*

"Арсенал" - "Ростов" - 14.00

"Краснодар" - "Уфа" - 16.30

"Анжи" - "Тосно" - 19.00

"Рубин" - "Спартак" - 19.00



18 апреля:

"Локомотив" - "Ахмат" - 19.30

ЦСКА - "Амкар" - 19.30

"Зенит" - "Динамо" - 19.30



* - по московскому времени