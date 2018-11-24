Все игроки "Спартака" тренируются в общей группе кроме Еременко

Полузащитник московского "Спартака" Роман Еременко накануне матча чемпионата России с "Крыльями Советов" по-прежнему не тренируется в общей группе.

Ранее Еременко получил ушиб тазобедренного сустава, из-за чего тренировался отдельно от команды. Все остальные футболисты "Спартака" занимаются в общей группе. Встреча с 15-го тура чемпионата России "Крыльями" пройдет в воскресенье и начнется в 14.00 по московскому времени (Александр Рогулев)

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