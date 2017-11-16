Все игроки "Динамо", кроме Панченко, готовы сыграть с "Ахматом"

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили сообщил, что травмированных игроков, кроме нападающего Кирилла Панченко, в команде нет. По словам специалиста, они готовый принять участие в матче 17-го тура чемпионата России с "Ахматом".

В игре с "Уралом" (2:2) в заявку команды не попали полузащитники Самба Соу и Хали Тьям и нападающий Павел Погребняк. Хавбек Иван Темников был заменен в первом тайме из-за повреждения.

– У нас все игроки здоровы и готовы играть, кроме Панченко. Травмированных нет, – приводит ТАСС слова Ярдошвили. – Его восстановление идет по плану, к марту должен вернуться в строй.

Напомним, что Панченко получил повреждение крестообразных связок колена в матче с "Арсеналом" 15 сентября.