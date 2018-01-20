"Все будет отлично, пупсик". Ананидзе поддержал Джикию

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе выразил поддержку травмированному Георгию Джикии. Защитник красно-белых получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

"Все будет отлично, пупсик", – сказал в "сториз" в Инстаграме Ананидзе.

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