"Все будет отлично, пупсик". Ананидзе поддержал Джикию

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе выразил поддержку травмированному Георгию Джикии. Защитник красно-белых получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).
"Все будет отлично, пупсик", – сказал в "сториз" в Инстаграме Ананидзе.
Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии // Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым
"Все будет отлично, пупсик" 👍 Жано поднимает Джикии настроение pic.twitter.com/wKpwl5DAh5– СЭ Спартак (@spartak_se) 20 января 2018 г.
За Россию без допинга!
Это нормально для российского футбола
18:14
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
Mark Krass
Серега Игнашевич матч с Рубином 1-0, когда серебро взяли, играл со сломанным пальцем на ноге. Конифей кресты два раза рвал. Чет я не помню такой истерии в свинэкспрессе по поводу тех травм.))
16:39
psv57
как то всё замысловато в СМ. Шоколадки, пупсики... Мужики как то по другому друг с другом общаются
16:34
BeeBop
Кто ещё Джикии здоровья не пожелал? Игнашевич, Смольников, Миранчук...Придать анафеме и сжечь их на костре за неуважение к единственному таланту в стране! Мне даже обидно, ну например, за Березуцкого, который в матче со СКА тоже получил травму, но до такого "маразма" не доходило!
16:08
freepgg
Даже трусы у него красно-белые!!!
16:00
баламошка
Ну он и орёт) Не даёт клеткам Джикии спокойно восстанавливаться)
15:36
Jean4
Кто оставил в номере бар с алкоголем открытым? Джано уже видимо до него добрался.
15:32