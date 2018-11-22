17:24 | Футбол — РПЛ

"Все будет хорошо". Ребров и Комбаров опубликовали фото с обеда "Спартака"

Обсудить
3

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме поделился с подписчиками новой фотографией. На ней запечатлены футболисты красно-белых во время командного обеда.

Все будет хорошо, - такой подписью сопроводил Ребров это фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все будет хорошо 🔴⚪️ #спартакмосква

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) 22 Ноя 2018 в 6:01 PST

- Командный обед, - написал в своем Инстаграме защитник Дмитрий Комбаров, опубликовав такую же фотографию.

Ранее такое же фото в своем Инстаграме выложил капитан и хавбек красно-белых Денис Глушаков

"Спартак" после 14 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков. 

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Как закончится матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...