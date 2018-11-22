"Все будет хорошо". Ребров и Комбаров опубликовали фото с обеда "Спартака"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме поделился с подписчиками новой фотографией. На ней запечатлены футболисты красно-белых во время командного обеда.
- Все будет хорошо, - такой подписью сопроводил Ребров это фото.
- Командный обед, - написал в своем Инстаграме защитник Дмитрий Комбаров, опубликовав такую же фотографию.
Ранее такое же фото в своем Инстаграме выложил капитан и хавбек красно-белых Денис Глушаков.
"Спартак" после 14 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков.
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