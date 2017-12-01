Все билеты на матч "Зенит" – "Урал" проданы

"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере сообщил о том, что проданы все билеты на матч 19-го тура чемпионата России с "Уралом", который пройдет в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове вмещает 56 196 зрителей.

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Уралом" состоится 2 декабря, начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.