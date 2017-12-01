Все билеты на матч "Зенит" – "Урал" проданы

"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере сообщил о том, что проданы все билеты на матч 19-го тура чемпионата России с "Уралом", который пройдет в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове вмещает 56 196 зрителей.
Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Уралом" состоится 2 декабря, начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Просто оставим это здесь 🤗#ЗенитУрал pic.twitter.com/O7VFEkDFSs– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 1 декабря 2017 г.
MacPhisto
Перед матчем "Зенит" – "Урал" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется новогодний "Фан-Променад". Кроме того, в честь наступающих праздников петербургский клуб сделал бесплатным вход на игру для всех болельщиков младше 12 лет. Дети смогут попасть на стадион по пригласительным билетам, которые распространяются в клиентском офисе "Зенита" и в кассах стадиона "Санкт-Петербург" (только в день матча). Для того, чтобы получить такой билет необходимо предъявить свидетельство о рождении. При этом "Зенит" обращает внимание, что дети до 12 лет смогут попасть на стадион "Санкт-Петербург" исключительно в сопровождении взрослых.
21:41
Болельщик Шексны
Lebedos Не проданных, а розданные! 21:30/// инфа 146%. Мне сегодня предлагали три билета на сектора, один бесплатно и два по 200 рублей, но т.к. не фанатею от Зенита, да и планы на выходные есть, отказался
21:35
ЗЮК
Почему без кавычек?
21:34
Lebedos
Не проданных, а розданные!
21:30