21:06 | Футбол — РФПЛ

Все билеты на матч "Зенит" – "Урал" проданы

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"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере сообщил о том, что проданы все билеты на матч 19-го тура чемпионата России с "Уралом", который пройдет в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове вмещает 56 196 зрителей.

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Уралом" состоится 2 декабря, начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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MacPhisto

Перед матчем "Зенит" – "Урал" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется новогодний "Фан-Променад". Кроме того, в честь наступающих праздников петербургский клуб сделал бесплатным вход на игру для всех болельщиков младше 12 лет. Дети смогут попасть на стадион по пригласительным билетам, которые распространяются в клиентском офисе "Зенита" и в кассах стадиона "Санкт-Петербург" (только в день матча). Для того, чтобы получить такой билет необходимо предъявить свидетельство о рождении. При этом "Зенит" обращает внимание, что дети до 12 лет смогут попасть на стадион "Санкт-Петербург" исключительно в сопровождении взрослых.

21:41

Болельщик Шексны

Lebedos Не проданных, а розданные! 21:30/// инфа 146%. Мне сегодня предлагали три билета на сектора, один бесплатно и два по 200 рублей, но т.к. не фанатею от Зенита, да и планы на выходные есть, отказался

21:35

ЗЮК

Почему без кавычек?

21:34

Lebedos

Не проданных, а розданные!

21:30