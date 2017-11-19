16:17 | Футбол — РФПЛ

Все билеты на матч "Зенит" - "Тосно" проданы

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Все билеты на матч 17-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тосно" проданы. Об этом петербургский клуб сообщил в своем Твиттере. Ранее сообщалось, что гостей на матче поддержат около полутора тысяч болельщиков.

Встреча "Зенит" – "Тосно" состоится сегодня, 19 ноября, начало матча – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Это байка напоминает байку про бюджетников, которых не начальство гонит на выборы под угрозой увольнения, а те сами идут на них по собственному желанию. Еще и за свои деньги.

17:04

kaduly

Уважуха болельщикам Питера!!!!!

16:42

sdf_1

Проданы или розданы?

16:37

shurik1804

да и раздавать-не жалко.кто пришел раз-придет и еще

16:32

shurik1804

Питер в своем репертуаре.здесь любят спорт

16:31

shpasic

прям-таки ни одного не роздано?)

16:21