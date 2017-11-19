Все билеты на матч "Зенит" - "Тосно" проданы

Все билеты на матч 17-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тосно" проданы. Об этом петербургский клуб сообщил в своем Твиттере. Ранее сообщалось, что гостей на матче поддержат около полутора тысяч болельщиков.
Встреча "Зенит" – "Тосно" состоится сегодня, 19 ноября, начало матча – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Sold out #ЗенитТосно pic.twitter.com/Rv53u3qeRH– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 ноября 2017 г.
foreverCSKAforever
Это байка напоминает байку про бюджетников, которых не начальство гонит на выборы под угрозой увольнения, а те сами идут на них по собственному желанию. Еще и за свои деньги.
17:04
kaduly
Уважуха болельщикам Питера!!!!!
16:42
sdf_1
Проданы или розданы?
16:37
shurik1804
да и раздавать-не жалко.кто пришел раз-придет и еще
16:32
shurik1804
Питер в своем репертуаре.здесь любят спорт
16:31
shpasic
прям-таки ни одного не роздано?)
16:21