Все билеты на матч "Зенит" - "Тосно" проданы

Все билеты на матч 17-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тосно" проданы. Об этом петербургский клуб сообщил в своем Твиттере. Ранее сообщалось, что гостей на матче поддержат около полутора тысяч болельщиков.

Встреча "Зенит" – "Тосно" состоится сегодня, 19 ноября, начало матча – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.