Все билеты на матч "Зенит" - "Ростов" проданы

"Зенит" на своем официальном сайте объявил, что реализовал все билеты на матч 8-го тура чемпионата России с "Ростовом". Ранее петербургский клуб сообщал о том, что на встрече будет присутствовать более 50 тысяч болельщиков.

Игра между "Зенитом" и "Ростовом" начнется сегодня в 20.00 по московскому времени и пройдет при закрытой крыше – вечером в Петербурге ожидается дождь. "СЭ" проведет трансляцию матча.