Все билеты на матч "Зенит" - "Ростов" проданы

"Зенит" на своем официальном сайте объявил, что реализовал все билеты на матч 8-го тура чемпионата России с "Ростовом". Ранее петербургский клуб сообщал о том, что на встрече будет присутствовать более 50 тысяч болельщиков.
Игра между "Зенитом" и "Ростовом" начнется сегодня в 20.00 по московскому времени и пройдет при закрытой крыше – вечером в Петербурге ожидается дождь. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-27-zenit-rostov-vse-bilety-na-match-prodany.htm
King's Bounty IX
12000 мест отдано бакланам.
18:49
всё прошло
Стройку затягивали. Один из аргументов: новые требования УЕФА по вместимости. Довели численность мест до 68 000. Ввели стадион в строй. Заявлено на ЧР - 56 000 мест. Итого вопросы: где 12 000 мест, почему после ликвидации вибрации поля оно никуда не выдвигается?
18:46
lexxxus
не проданы ,а отданы)))) не путайте понятия)
18:37