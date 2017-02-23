Болельщики раскупили все билеты на матч 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком", информирует пресс-служба "быков". Встреча состоится 5 марта в Краснодаре. Напомним, вместимость стадиона краснодарцев составляет 34,291 человек.
Все билеты на матч "Краснодар" - "Спартак" проданы 5 марта на стадионе ФК "Краснодар" состоится центральный поединок 18-го тура РФПЛ. Болельщики раскупили все билеты на матч за несколько дней. Следующая домашняя встреча "быков" состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Точная дата ее проведения станет известна завтра – по итогам жеребьевки, начало которой запланировано на 24 февраля, 14:30 по московскому времени. Мы благодарим болельщиков за активность! Ждем вас на всех домашних матчах "быков"! #КраснодарСпартак #FCK_tickets