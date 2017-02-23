Все билеты на матч "Краснодар" - "Спартак" проданы

Болельщики раскупили все билеты на матч 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком", информирует пресс-служба "быков". Встреча состоится 5 марта в Краснодаре. Напомним, вместимость стадиона краснодарцев составляет 34,291 человек.